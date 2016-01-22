澳洲股市：收高1.1%，受益于ECB出台刺激措施的预期和大宗商品反弹

路透悉尼1月22日 - 澳洲股市周五跳涨1.1%，周线得以实现上扬，欧洲央行(ECB)出台更多刺激措施的预期以及铁矿石和石油价格反弹，提振市场人气。

S&P/ASX 200指数 上涨52.0点或1.1%，收于4,916.0点，这是今年以来首次连续两日上涨。该指数本周涨0.5%，但年内迄今跌7.2%。(完)