澳洲股市：收高1.1%，受益于ECB出台刺激措施的预期和大宗商品反弹

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透悉尼1月22日 - 澳洲股市周五跳涨1.1%，周线得以实现上扬，欧洲央行(ECB)出台更多刺激措施的预期以及铁矿石和石油价格反弹，提振市场人气。
S&P/ASX 200指数 上涨52.0点或1.1%，收于4,916.0点，这是今年以来首次连续两日上涨。该指数本周涨0.5%，但年内迄今跌7.2%。(完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。