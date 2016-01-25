台湾货币市场：1月25日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月25日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,736.00亿台币。 --公债付息6.36044亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --HSBC Bank plc美元债交割，金额2.5亿。 -------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)4,917.3亿台币： 01/26 5,615.50亿台币 01/27 2,329.50亿台币 01/28 2,427.00亿台币 01/29 11.00亿台币 02/01 7,797.80亿台币 02/02 1,936.50亿台币 02/03 4,800.00亿台币 --公债还本付息30.0亿台币： 01/28 99甲2期6息 13.50亿台币 01/28 102甲3期3息 10.50亿台币 01/29 103甲3期2息 6.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --1/27：财政部发行182天期105-3期国库券，暂定金额300亿台币，26日标售。 *--1/27：Natixis SA美元债交割，金额2.38亿。 --2/03：财政部发行182天期105-4期国库券，暂定金额200亿台币，2日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 董永年; 审校)