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亚洲 | 2016年 1月 22日 星期五 14:25 BJT

《汇市简讯》美元/日圆突破118；日经指数上看17,000点

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* 日经指数上扬，从昨日收盘的16,017点最高涨至16,993.96点。

* 日经指数收报16,958.53点，日内上涨941.27点，涨幅5.88%，下周一或试探17,000点

* 美元/日圆突破118.00附近的阻力，涨至118.14

* 下一阻力在118.50之前，1月13-15日一系列高点(118.38、118.28)

* 更多阻力见119.00之前；只要日经指数上涨，仍倾向于走高

* 更多投资者开始看淡日本央行近期放松政策的可能。(完)

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