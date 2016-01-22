路透调查：台湾第四季经济料衰退0.25%，出口不佳欠缺成长动能

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 公布数据：台湾第四季GDP概估值
* 公布时间：下周五(29日)上午8:30
* 调查家数：16家
* 调查中值：较上年同期衰退0.25%
路透台北1月22日 - 台湾去年外贸表现疲弱，出口动能不佳，路透调查显示，去年第四季经济成长率料为衰退0.25%。
分析师认为，由于全球需求仍显疲弱，且中国总体经济表现不佳，台湾的外贸表现不好，出口仍呈衰退，台湾经济顿失成长动能。
台湾财政部1月初表示，2015年全年出口较上年衰退10.6%，衰退幅度创2009年金融海啸以来最大，2009年是衰退20.32%。分析师指出，今年上半年出口料仍将衰退，央行将采〞双率双低〞政策，上半年料有两次降息机会。
台湾第三季经济成长率为负0.63%。官方并预估，2015年的经济成长率仅1.06%(原估为1.56%)，是六年以来的低位。前低为2009年的负1.57%。
各金融机构对台湾第四季经济成长率的预估如下：
金融机构 预估第四季经济成长率(%) --------------------------------------------------
澳新银行 -0.06
巴克莱银行 +0.05
巴黎银行 -1.50
群益投顾 +0.30
中信银行 -0.30
星展银行 -0.30
FORECAST -0.34
富兰克林华美投信 -0.20
日盛投顾 +0.10
元富投顾 -0.90
Moody's +0.20
永丰金 -0.74
法兴银行 -0.70
台新投顾 +0.50
大众银行 -1.01
元大投顾 -0.10
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中值 -0.25 (完) (采访 李可柔; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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