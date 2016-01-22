路透调查：台湾第四季经济料衰退0.25%，出口不佳欠缺成长动能

* 公布数据：台湾第四季GDP概估值

* 公布时间：下周五(29日)上午8:30

* 调查家数：16家

* 调查中值：较上年同期衰退0.25%

路透台北1月22日 - 台湾去年外贸表现疲弱，出口动能不佳，路透调查显示，去年第四季经济成长率料为衰退0.25%。

分析师认为，由于全球需求仍显疲弱，且中国总体经济表现不佳，台湾的外贸表现不好，出口仍呈衰退，台湾经济顿失成长动能。

台湾财政部1月初表示，2015年全年出口较上年衰退10.6%，衰退幅度创2009年金融海啸以来最大，2009年是衰退20.32%。分析师指出，今年上半年出口料仍将衰退，央行将采〞双率双低〞政策，上半年料有两次降息机会。

台湾第三季经济成长率为负0.63%。官方并预估，2015年的经济成长率仅1.06%(原估为1.56%)，是六年以来的低位。前低为2009年的负1.57%。

各金融机构对台湾第四季经济成长率的预估如下：

金融机构 预估第四季经济成长率(%) --------------------------------------------------

澳新银行 -0.06

巴克莱银行 +0.05

巴黎银行 -1.50

群益投顾 +0.30

中信银行 -0.30

星展银行 -0.30

FORECAST -0.34

富兰克林华美投信 -0.20

日盛投顾 +0.10

元富投顾 -0.90

Moody's +0.20

永丰金 -0.74

法兴银行 -0.70

台新投顾 +0.50

大众银行 -1.01

元大投顾 -0.10

--------------------------------------