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亚洲 | 2016年 1月 22日 星期五 15:16 BJT

台湾债市：10年公债殖利率连两日收升，股市及油价风险性资产稍见反弹

* 10年公债殖利率连两日微幅收升
    * 股市及油价风险性资产稍见反弹
    * 下周104/12期殖利率暂看0.93-1.00%

    路透台北1月22日 - 台湾10年公债104/12 殖利率周五收升在日高，并录得
连两日升势。交易员指出，由于股市及油价等风险性资产稍见反弹，美国指标10年公债殖利
率收扬及台股随亚股大涨，皆带动104/12殖利率持续微幅趋升；惟农历年假将至，交投量能
较趋淡静。
    
    交易员表示，由于全球市场动荡、欧洲及中国经济复苏力道疲弱，投资人对美国经济扩
张的持久性仍有疑虑，下周市场关注美联储会后声明释出今年经济情势前景如何，短线料台
债仍将随美债起舞。
    
    美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在下周二举行为期两天的政策会议。

    “大家都不想买，等待过年。”一位大型证券交易员说。

    此外，他们指出，长达九天的农历春节长假将近，不仅近期市场短钱流动性较显不足，
且2月3日为农历年封关日，因此市场操作改以调节部位为主，终端买盘也转趋退场观望。
    
    美国公债价格周四下滑，指标公债收益率从三个半月低点反弹，因美股和油市回升，令
投资人对低风险公债的兴致降低，但对股市和油市进一步下滑的担忧犹存。尾盘指标10年期
公债 收益率报2.021%，当日升4个基点。 
    
    台湾股市周五收高1.2%至7,756.18点，中止此前连两日下跌格局，周K线收红棒。因欧
洲央行暗示宽松且油价持续反弹，带动台股随亚洲股市反弹。 
    
    交易员预估，下周五年券104/13期 殖利率区间在0.58-0.62%；10年券104/
12期殖利率则介于0.93-1.00%间。  
   
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
  5  104/13                    +0.80     0.5905%  0.5905-0.5905%       0.5
 10  104/12                    +2.11     0.9850%  0.9691-0.9850%     175.5
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选           
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选              
  30    104/11                      没有成交
  20     105/2                       1.4300%
  10    104/12                       0.9850%
   5    104/13                       0.5905%
   3     105/1                       0.4615%
   2    104/10                       0.3500%
 (完)     

 (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)

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