台湾债市：10年公债殖利率连两日收升，股市及油价风险性资产稍见反弹

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 10年公债殖利率连两日微幅收升 * 股市及油价风险性资产稍见反弹 * 下周104/12期殖利率暂看0.93-1.00% 路透台北1月22日 - 台湾10年公债104/12 殖利率周五收升在日高，并录得 连两日升势。交易员指出，由于股市及油价等风险性资产稍见反弹，美国指标10年公债殖利 率收扬及台股随亚股大涨，皆带动104/12殖利率持续微幅趋升；惟农历年假将至，交投量能 较趋淡静。 交易员表示，由于全球市场动荡、欧洲及中国经济复苏力道疲弱，投资人对美国经济扩 张的持久性仍有疑虑，下周市场关注美联储会后声明释出今年经济情势前景如何，短线料台 债仍将随美债起舞。 美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在下周二举行为期两天的政策会议。 “大家都不想买，等待过年。”一位大型证券交易员说。 此外，他们指出，长达九天的农历春节长假将近，不仅近期市场短钱流动性较显不足， 且2月3日为农历年封关日，因此市场操作改以调节部位为主，终端买盘也转趋退场观望。 美国公债价格周四下滑，指标公债收益率从三个半月低点反弹，因美股和油市回升，令 投资人对低风险公债的兴致降低，但对股市和油市进一步下滑的担忧犹存。尾盘指标10年期 公债 收益率报2.021%，当日升4个基点。 台湾股市周五收高1.2%至7,756.18点，中止此前连两日下跌格局，周K线收红棒。因欧 洲央行暗示宽松且油价持续反弹，带动台股随亚洲股市反弹。 交易员预估，下周五年券104/13期 殖利率区间在0.58-0.62%；10年券104/ 12期殖利率则介于0.93-1.00%间。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +0.80 0.5905% 0.5905-0.5905% 0.5 10 104/12 +2.11 0.9850% 0.9691-0.9850% 175.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/2 1.4300% 10 104/12 0.9850% 5 104/13 0.5905% 3 105/1 0.4615% 2 104/10 0.3500% (完) (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。