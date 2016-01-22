台湾债市：10年公债殖利率连两日收升，股市及油价风险性资产稍见反弹

* 10年公债殖利率连两日微幅收升 * 股市及油价风险性资产稍见反弹 * 下周104/12期殖利率暂看0.93-1.00% 路透台北1月22日 - 台湾10年公债104/12 殖利率周五收升在日高，并录得 连两日升势。交易员指出，由于股市及油价等风险性资产稍见反弹，美国指标10年公债殖利 率收扬及台股随亚股大涨，皆带动104/12殖利率持续微幅趋升；惟农历年假将至，交投量能 较趋淡静。 交易员表示，由于全球市场动荡、欧洲及中国经济复苏力道疲弱，投资人对美国经济扩 张的持久性仍有疑虑，下周市场关注美联储会后声明释出今年经济情势前景如何，短线料台 债仍将随美债起舞。 美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在下周二举行为期两天的政策会议。 “大家都不想买，等待过年。”一位大型证券交易员说。 此外，他们指出，长达九天的农历春节长假将近，不仅近期市场短钱流动性较显不足， 且2月3日为农历年封关日，因此市场操作改以调节部位为主，终端买盘也转趋退场观望。 美国公债价格周四下滑，指标公债收益率从三个半月低点反弹，因美股和油市回升，令 投资人对低风险公债的兴致降低，但对股市和油市进一步下滑的担忧犹存。尾盘指标10年期 公债 收益率报2.021%，当日升4个基点。 台湾股市周五收高1.2%至7,756.18点，中止此前连两日下跌格局，周K线收红棒。因欧 洲央行暗示宽松且油价持续反弹，带动台股随亚洲股市反弹。 交易员预估，下周五年券104/13期 殖利率区间在0.58-0.62%；10年券104/ 12期殖利率则介于0.93-1.00%间。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +0.80 0.5905% 0.5905-0.5905% 0.5 10 104/12 +2.11 0.9850% 0.9691-0.9850% 175.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/2 1.4300% 10 104/12 0.9850% 5 104/13 0.5905% 3 105/1 0.4615% 2 104/10 0.3500% (完) (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)