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亚洲 | 2016年 1月 22日 星期五 14:48 BJT

台湾股市：收高1.2%终止两连跌，因ECB暗示宽松且油价反弹

路透台北1月22日 - 台湾股市周五收高1.2%，中止此前连两日下跌格局，周K线收红棒。因欧洲央行暗示宽松且油价持续反弹，带动台股随亚洲股市反弹。

台湾加权股价指数 收高1.20%,至7,756.18点；今日成交初值 为689.57亿台币，上交易日修正后为737.58亿。

元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，今年初以来引领国际金融市场大幅波动的人民币汇价以及油价，近期相继止稳，且国际股市巨幅修正导致乖离过大，本就酝酿反弹契机。

〞只要再没有黑天鹅，大盘有机会筑底。〞他称。

薛舜日认为，台股周线虽然连四跌，但本周因开低走高，技术线型上出现红K棒，对于盘面的恐慌气氛具有缓和作用，也显示总统大选后的首周，投资人以理性看待选举结果。预料下周指数区间在7,627-7,885点。

亚洲股市周五上涨，本地时间14:41，MSCI亚太明晟指数 弹升2.48%。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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