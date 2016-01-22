台湾股市：收高1.2%终止两连跌，因ECB暗示宽松且油价反弹

路透台北1月22日 - 台湾股市周五收高1.2%，中止此前连两日下跌格局，周K线收红棒。因欧洲央行暗示宽松且油价持续反弹，带动台股随亚洲股市反弹。

台湾加权股价指数 收高1.20%,至7,756.18点；今日成交初值 为689.57亿台币，上交易日修正后为737.58亿。

薛舜日认为，台股周线虽然连四跌，但本周因开低走高，技术线型上出现红K棒，对于盘面的恐慌气氛具有缓和作用，也显示总统大选后的首周，投资人以理性看待选举结果。预料下周指数区间在7,627-7,885点。