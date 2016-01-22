台湾股市：收高1.2%终止两连跌，因ECB暗示宽松且油价反弹

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透台北1月22日 - 台湾股市周五收高1.2%，中止此前连两日下跌格局，周K线收红棒。因欧洲央行暗示宽松且油价持续反弹，带动台股随亚洲股市反弹。
台湾加权股价指数 收高1.20%,至7,756.18点；今日成交初值 为689.57亿台币，上交易日修正后为737.58亿。
元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，今年初以来引领国际金融市场大幅波动的人民币汇价以及油价，近期相继止稳，且国际股市巨幅修正导致乖离过大，本就酝酿反弹契机。
〞只要再没有黑天鹅，大盘有机会筑底。〞他称。
薛舜日认为，台股周线虽然连四跌，但本周因开低走高，技术线型上出现红K棒，对于盘面的恐慌气氛具有缓和作用，也显示总统大选后的首周，投资人以理性看待选举结果。预料下周指数区间在7,627-7,885点。
亚洲股市周五上涨，本地时间14:41，MSCI亚太明晟指数 弹升2.48%。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。