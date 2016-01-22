日本股市：日经指数收高5.9%创四个半月最大单日涨幅，多重利好助攻

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
不过，日经指数本周跌1.1%，为连续第三周下跌。
交易商称，对冲基金和石油基金等外国投资者最近大量减持风险资产，如今买回备受打压的股票。
但他们表示，现在就说市场已经触底还为时尚早，波动性可能会持续一段时间。日经波动率指数 维持在40上方。
“今天涨幅不错，但我们不应该太过高兴，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘称，“市场不应忘记去年9月发生了什么。”
2015年9月9日，出台刺激措施的期望提振日经指数飙升7.7%，但当月稍后跌至八个月低点，受中国经济放缓忧虑拖累。
“市场波动率如此之高，走势轻易就能逆转，”藤户则弘。他并称，投资者在下周重大经济事件前保持谨慎。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于1月26-27日召开政策会议，日本央行则在1月28-29日开会。
出口类股买需旺盛，丰田汽车 大涨6.7%，本田汽车 涨6.0%。
东证股价指数 上扬5.6%至1,374.19点，JPX-日经400指数 涨5.6%至12,391.02点。(完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。