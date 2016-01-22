日本股市：日经指数收高5.9%创四个半月最大单日涨幅，多重利好助攻

不过，日经指数本周跌1.1%，为连续第三周下跌。

交易商称，对冲基金和石油基金等外国投资者最近大量减持风险资产，如今买回备受打压的股票。

但他们表示，现在就说市场已经触底还为时尚早，波动性可能会持续一段时间。日经波动率指数 维持在40上方。

“今天涨幅不错，但我们不应该太过高兴，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘称，“市场不应忘记去年9月发生了什么。”

2015年9月9日，出台刺激措施的期望提振日经指数飙升7.7%，但当月稍后跌至八个月低点，受中国经济放缓忧虑拖累。

“市场波动率如此之高，走势轻易就能逆转，”藤户则弘。他并称，投资者在下周重大经济事件前保持谨慎。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于1月26-27日召开政策会议，日本央行则在1月28-29日开会。

出口类股买需旺盛，丰田汽车 大涨6.7%，本田汽车 涨6.0%。