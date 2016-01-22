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亚洲 | 2016年 1月 22日 星期五 14:54 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：风险人气回暖加速

0631GMT

* 美元/日圆涨0.31%，欧元/美元跌0.38%，澳元/美元升0.4%，新西兰元/美元涨0.2%

* 美元/加元微跌0.17%，美元/印尼卢比跌0.41%，美元/印度卢比小跌0.3%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.0499%

* 日股日经指数大涨5.88%，沪综指涨0.81%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数劲扬2.5%，西德克萨斯中质油(WTI)大涨3.8%，布兰特原油大涨4.75%

* 油价低迷、市场震荡等因素令日本央行进退维谷

* 忘了供应过剩吧，油市已进入非理性阶段 (完)

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全部现汇报价 (编译 王颖；审校 高琦)

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