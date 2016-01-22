全球金市：金价承压，此前欧洲央行总裁的宽松暗示打击欧元

“黄金之前的上涨是源于市场存在不确定性，但欧洲央行此番表态可能让黄金承压。”Phillip Futures分析师Daniel Ang说道。

0642 GMT，现货金 下跌0.3%至每盎司1,097.88美元。但金价本周迄今仍录得0.8%的涨幅，尽管周三曾触及一周半低点1,109.20美元。

美国2月期金 持平于每盎司1,098.50美元。

股市和油价的挫跌引发投资者风险厌恶情绪，令黄金受益。不过，主要消费国中国和印度的实货买兴疲弱，让金价涨幅受限。

Ang预计现货金在年底前将跌破每盎司1,000美元，因实货买需疲软，而且投资者也在寻求日圆等其他避险资产。

“严重依赖于避险相关买需的多头金市料不会持续很久，”汇丰分析师James Steel表示。

现货铂金 上涨0.9%至每盎司824美元，周四曾触及七年新低806.31美元。

现货钯金 上涨0.6%至每盎司500.50美元，现货银 持平于14.08美元。（完）

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