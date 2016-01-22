全球金市：金价承压，此前欧洲央行总裁的宽松暗示打击欧元

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
“黄金之前的上涨是源于市场存在不确定性，但欧洲央行此番表态可能让黄金承压。”Phillip Futures分析师Daniel Ang说道。
0642 GMT，现货金 下跌0.3%至每盎司1,097.88美元。但金价本周迄今仍录得0.8%的涨幅，尽管周三曾触及一周半低点1,109.20美元。
美国2月期金 持平于每盎司1,098.50美元。
股市和油价的挫跌引发投资者风险厌恶情绪，令黄金受益。不过，主要消费国中国和印度的实货买兴疲弱，让金价涨幅受限。
Ang预计现货金在年底前将跌破每盎司1,000美元，因实货买需疲软，而且投资者也在寻求日圆等其他避险资产。
“严重依赖于避险相关买需的多头金市料不会持续很久，”汇丰分析师James Steel表示。
现货铂金 上涨0.9%至每盎司824美元，周四曾触及七年新低806.31美元。
现货钯金 上涨0.6%至每盎司500.50美元，现货银 持平于14.08美元。（完）
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。