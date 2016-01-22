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亚洲 | 2016年 1月 22日 星期五 15:21 BJT

新兴汇市：刺激政策预期及油价反弹提振亚币，央行举措推动马币走高

**马币领涨亚币**

马币(林吉特)兑美元一度上涨1.7%，至4.2985马币，为1月4日以来最强价位，本周以来涨幅达2.0%。

“以目前美元兑马币高于4.30的水准，马币被视为遭到低估，特别是在宏观条件仍有利的情况下，像是经常帐盈余、成长动力多元、及资本市场深度等，”德国商业银行在一篇报告中称。

马来西亚央行周四意外将法定准备金率由4%降至3.5%，2月1日生效，同时维持指标利率不变，以防止资本外流。

韩元 本周共涨1.1%，周五收在1,200.1。韩元兑美元升破1,203后，引发交易员回补。

泰铢 及坡元 本周以来涨幅皆为0.7%。

台币 本周涨0.6%，印尼卢比 则涨0.3%。

但由于全球经济放缓，对于亚洲货币涨势的长期持续能力仍有疑问。

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 118.06 117.70 -0.30 +1.90 120.30

坡元 1.4302 1.4321 +0.13 -0.89 1.4175

台币 33.617 33.838 +0.66 -1.64 33.066

韩元 1199.28 1213.70 +1.20 -2.03 1174.95

泰铢 36.09 36.25 +0.44 -0.19 36.02

菲律宾披索 47.81 47.94 +0.27 -1.90 46.90

印尼卢比 13850.00 13907.00 +0.41 -0.47 13785.00

印度卢比 67.72 68.02 +0.44 -2.32 66.15

马币 4.3140 4.3730 +1.37 -0.56 4.2900

人民币 6.5780 6.5797 +0.03 -1.31 6.4921

(完)

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(编译 刘秀红/李婷仪/蔡美珍；审校 李春喜/戴素萍/于春红)

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