更新版 1-中国个股：中国建筑和中国中铁分获埃及基建合同，项目金额逾40亿美元

* 中国建筑获埃及新首都建设合同，合同金额27亿美元

* 中国中铁联合体获价值15亿美元的埃及铁路建设合同 (（新增中国中铁公告内容）)

路透上海1月22日 - 在中国国家主席习近平近日访问埃及期间，中国两家大型基建公司--中国建筑股份有限公司 和中国中铁股份有限公司 分别获得埃及当地一项基建工程合同，两项目合同金额共计40多亿美元。

中国建筑周五公告称，周四其已与埃及住房、公共设施和城市发展部签署埃及新行政首都建设一揽子总承包合同，项目合同金额约27亿美元，约占公司2014年营收的2.21%。

公告显示，埃及新行政首都项目是埃及一项重大政府计划，本次签约的项目为埃方优先开发建设一期工程，具体包括国家会议中心、议会大厦、会展城和12部委办公楼等四个项目，建设工期为三年。

中国中铁公告显示，其与中国航空技术国际控股有限公司组成的联合体将以EPC（设计、采购、施工、维护）模式承建埃及首都开罗市卫星城斋月十日城的两条铁路项目，项目合同金额为15亿美元，工期为30个月。其中中国中铁获得70%份额，对应合同金额10.5亿美元。