更新版 1-中国个股：中国建筑和中国中铁分获埃及基建合同，项目金额逾40亿美元

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 中国建筑获埃及新首都建设合同，合同金额27亿美元
* 中国中铁联合体获价值15亿美元的埃及铁路建设合同 (（新增中国中铁公告内容）)
路透上海1月22日 - 在中国国家主席习近平近日访问埃及期间，中国两家大型基建公司--中国建筑股份有限公司 和中国中铁股份有限公司 分别获得埃及当地一项基建工程合同，两项目合同金额共计40多亿美元。
中国建筑周五公告称，周四其已与埃及住房、公共设施和城市发展部签署埃及新行政首都建设一揽子总承包合同，项目合同金额约27亿美元，约占公司2014年营收的2.21%。
公告显示，埃及新行政首都项目是埃及一项重大政府计划，本次签约的项目为埃方优先开发建设一期工程，具体包括国家会议中心、议会大厦、会展城和12部委办公楼等四个项目，建设工期为三年。
中国中铁公告显示，其与中国航空技术国际控股有限公司组成的联合体将以EPC（设计、采购、施工、维护）模式承建埃及首都开罗市卫星城斋月十日城的两条铁路项目，项目合同金额为15亿美元，工期为30个月。其中中国中铁获得70%份额，对应合同金额10.5亿美元。
中国国家主席习近平近日访问埃及，这期间中埃签署了数以十亿美元计的投资与援助协议， 协议涵盖诸多开发与基础设施投资，包括埃及新行政首都第一期项目、中国向埃及央行提供10亿美元贷款以及向埃及国有银行--埃及国民银行提供7亿美元贷款。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。