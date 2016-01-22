标题新闻：IMF总裁拉加德表示将寻求第二届连任，并称荣幸获得法、英、德、中、韩的支持

表格：美国一周初请失业金人数为23.4万人，预估为25.4万人

路透1月19日 - 美国劳工部周四公布： * 一周续请失业金人数为204.6万人(预估为207.3万人) * 一周初请失业金人数四周均值为24.7万人 * 一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.4万人) 周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率 01/14/17 234,000 246,750 -- -- 01/07/17 249,000-R 257,000-R 2,046,000 1.5 12/31/16 237,000 258,250 2,093,000-R 1.5 12/24/16 267,000 263,500 2,116,000 1.5 12/17/16 275,000 263,750 2,105,000