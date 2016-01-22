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亚洲 | 2016年 1月 22日 星期五 15:24 BJT

日本债市：公债价格小跌，因刺激政策预期提振股市大涨

尽管市场受到日本央行大规模公债购买计划所支撑，但却下跌，因全球金融市场的避险意愿减弱。

日本股市日经指数周五录得四个半月最大单日涨幅，受到日圆走软、油价反弹以及欧洲央行(ECB)总裁德拉吉暗示将推出更多刺激举措的提振。

长期日债走坚，投资人继续孜孜以求收益率。30年券收益率 下跌1.0个基点至1.175%，向上周触及的近一年低位1.170%靠拢。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.025% -1.0 -0.015%

五年期公债 0.020% +0.0 0.020%

10年期公债 0.230% +1.0 0.220%

20年期公债 0.920% +0.5 0.915%

30年期公债 1.175% -1.0 1.185%

10年期公债期货 <0#JGB:> 149.46 -0.05 149.51

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/戴素萍 审校 白云)

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