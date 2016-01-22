日本债市：公债价格小跌，因刺激政策预期提振股市大涨

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
尽管市场受到日本央行大规模公债购买计划所支撑，但却下跌，因全球金融市场的避险意愿减弱。
日本股市日经指数周五录得四个半月最大单日涨幅，受到日圆走软、油价反弹以及欧洲央行(ECB)总裁德拉吉暗示将推出更多刺激举措的提振。
长期日债走坚，投资人继续孜孜以求收益率。30年券收益率 下跌1.0个基点至1.175%，向上周触及的近一年低位1.170%靠拢。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.025% -1.0 -0.015%
五年期公债 0.020% +0.0 0.020%
10年期公债 0.230% +1.0 0.220%
20年期公债 0.920% +0.5 0.915%
30年期公债 1.175% -1.0 1.185%
10年期公债期货 <0#JGB:> 149.46 -0.05 149.51
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/戴素萍 审校 白云)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。