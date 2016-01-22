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货币新闻 | 2016年 1月 22日 星期五 15:25 BJT

标题新闻：法国电力集团(EDF)拟在2019年前全球裁员6,000人，英国部门为裁员重点--法国回声报

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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