《中国企业债发行日程表》--1月22日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *江西省铁路 25 15 1/29簿记建档 上限4.20% AA+ 2/1-2/3 天风证券 投资集团 5 永续 上限4.50% (15年期品种在第五、10年末附发行人调整利率和投资者回售选择权/永续品种每五年为重定价周期) ========================================================================================= *瓦房店沿海 15 7 1/29簿记建档 -- AA 2/1-2/2 渤海证券 项目开发公司 (第3-7每年末还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= *娄底市万宝新区 5 7 1/29簿记建档 -- AA 2/1-2/2 恒泰长财证券 开发投资公司 (第3-7每年末还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= *大连普湾工程 28 7 1/29簿记建档 -- AA+ 2/1-2/2 平安证券 项目管理公司 (第3-7每年末还20%本金/发行人承担差额补足义务) ========================================================================================= *四川阆中名城 10 7 1/29簿记建档 -- AA- 2/1-2/3 国信证券 经营投资公司 (第3-7每年末还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 浏阳经开区 9 7 1/18簿记建档 4.37% AA 1/19-1/22 恒泰长财证券 开发投资公司 (第3-7每年末还20%本金/重庆进出口信用担保公司提供担保) ========================================================================================= 黄冈城建投资 20 7 1/15簿记建档 4.08% AA 1/18-1/22 长江证券
(第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 娄底锑都投资 7.7 7 1/19簿记建档 4.83% AA 1/20-1/22 西部证券 发展公司养老产业和城市停车场建设专项债券
(第3-7每年末还20%本金/以土地使用权提供担保) ========================================================================================= 泗阳县民康 12 7 1/20簿记建档 4.94% AA 1/21-1/22 国泰君安证券 农村经济发展公司(第3-7每年末还20%本金/宿迁产业发展集团提供担保) ========================================================================================= 长沙开福 6 7 1/20簿记建档 4.20% AA 1/21-1/22 恒泰长财证券 城市建设投资 (第3-7每年末还20%本金/北京首创融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 浙江瓯海城市 17 7 1/20簿记建档 4.83% AA 1/21-1/22 东方花旗证券 建设投资公司城市停车场建设专项债券 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 衡阳交通 14 7 1/20簿记建档 4.28% AA 1/21-1/25 江海证券 建设投资 (第3-7每年末还20%本金/以自有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 郴州福城 15 7 1/21簿记建档 *4.73% AA 1/22-1/25 财富证券 高新投资 (第3-7每年末还20%本金/以评估值为27亿的土地使用权提供担保) ========================================================================================= 六盘水 20 7 1/19簿记建档 3.74% AA 1/20-1/26 华龙证券 开发投资 (第3-7每年末还20%本金/中债信用增进投资公司提供担保) 1/20-1/22(上交所)华英证券 ========================================================================================= 阿勒泰地区 7 7 1/21簿记建档 *4.85% AA 1/22-1/26 兴业证券 国资投资经营 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 遵义经济技术 6 7 1/21簿记建档 上限6.20% AA 1/22-1/26 中信建投证券 开发区投资建设公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 襄阳经济技术 11 7 1/22簿记建档 *4.62% AA 1/25-1/26 广州证券 开发区投资建设公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 普兰店市 15 7 1/22簿记建档 上限5.00% AA 1/25-1/26 广发证券 建设投资 (第3-7每年末还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) 东方花旗证券 ========================================================================================= 丹阳投资集团 16 7 1/22簿记建档 上限5.00% AA 1/25-1/27 海通证券
(第3-7每年末还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 温州城市建设 10 7 1/22簿记建档 上限4.80% AA+ 1/25-1/27 申万宏源证券 投资集团城市停车场专项债券 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 长沙芙蓉 25 7 1/25簿记建档 *上限4.50% AA 1/26-1/27 恒泰长财证券 城建投资 (第3-7每年末还20%本金/中证信用增进公司提供担保) ========================================================================================= 大理海东 5 7 1/22簿记建档 上限6.69% AA- 1/25-1/28 申万宏源证券 开发投资 (第3-7每年末还20%本金/大理经济开发投资集团提供担保) ========================================================================================= 广州地铁集团 25 永续 1/25簿记建档 *上限4.31% AAA 1/26-1/28 海通证券
(可追加至多15亿元/每3年重置一次票面利率) 广州证券 ========================================================================================= 宁乡经济技术 15 7 1/26簿记建档 -- AA 1/27-1/28 财富证券 开发区建设投资 (第3-7每年末还20%本金/中债信用增进投资提供担保) ========================================================================================= 吉林城市 21.5 7 1/26簿记建档 -- AA+ 1/27-1/28 平安证券 建设控股集团 (第3-7每年末还20%本金/中证信用增进公司提供担保) 长城证券 ========================================================================================= 岳阳城市建设 21 10 1/26簿记建档 -- AA 1/27-1/28 东方花旗证券 投资城市地下综合管廊建设专项债券 (第3-10年末每年末还7.5%-15%不等本金) ========================================================================================= 高密市国有 15 7 1/25簿记建档 *区间6.9%-7.9% AA 1/26-1/29 申万宏源证券 资产经营投资公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 北京首都公路 12 12 1/26簿记建档 -- AAA 1/27-1/29 海通证券 发展集团 (第3、6、9年末分别附发行人调整票面利率选择权、发行人转售权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 瑞安国有 4.5 7 1/26簿记建档 -- AA 1/27-1/29 上海证券 资产投资集团 (第3-7每年末还20%本金/温州市交通投资集团担保) 国开证券 ========================================================================================= 吉安井冈山 8.5 7 1/26簿记建档 上限6.20% AA 1/27-1/29 申万宏源证券 开发区金庐陵经济发展公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 长沙市雨花 至多14 7 1/27簿记建档 -- AA 1/28-1/29 财富证券 城市建设投资集团 (第3-7每年末还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 浙江富春 15 7 1/26簿记建档 -- AA 1/27-2/1 东北证券 山居集团 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 泸州兴阳 10 7 1/27簿记建档 -- AA 1/28-2/1 华英证券 投资集团 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 上饶市国有资产 11.8 7 1/28簿记建档 -- AA 1/29-2/1 恒泰长财证券 经营公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 六盘水市保障房 22 7 1/28簿记建档 -- AA 1/29-2/1 五矿证券 开发投资公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 平潭综合实验区 15 7 1/28簿记建档 -- AA 1/29-2/2 国开证券 交通投资集团 (第3-7每年末还20%本金/中债信用增进投资公司提供担保) ========================================================================================= 贵阳观山湖 25 7 1/27簿记建档 -- AA 1/28-2/3 湘财证券 建设投资公司 (第3-7每年末还20%本金) =========================================================================================
以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 通辽城市 12 4 1/21簿记建档 *4.58% AA 1/22-1/26 恒泰长财证券 投资集团 (附第3年末投资者回售选择权/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================== 诸暨市经济 8 4 1/25簿记建档 *上限5.80% AA 1/26-1/28 中信建投证券 开发总公司 (第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 重庆合川工业 5 4 1/28簿记建档 -- AA 1/29-2/1 华泰联合证券 投资集团 (附第3年末投资者回售选择权) ========================================================================================== 西安投资控股 4 4 1/28簿记建档 -- AA 1/29-2/2 海通证券
(第3年期末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 神木县国有 8 4 推迟发行 -- AA+ -- 银河证券 资产运营 (附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。