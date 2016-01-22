《中国企业债发行日程表》--1月22日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *江西省铁路 25 15 1/29簿记建档 上限4.20% AA+ 2/1-2/3 天风证券 投资集团 5 永续 上限4.50% (15年期品种在第五、10年末附发行人调整利率和投资者回售选择权/永续品种每五年为重定价周期) ========================================================================================= *瓦房店沿海 15 7 1/29簿记建档 -- AA 2/1-2/2 渤海证券 项目开发公司 (第3-7每年末还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= *娄底市万宝新区 5 7 1/29簿记建档 -- AA 2/1-2/2 恒泰长财证券 开发投资公司 (第3-7每年末还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= *大连普湾工程 28 7 1/29簿记建档 -- AA+ 2/1-2/2 平安证券 项目管理公司 (第3-7每年末还20%本金/发行人承担差额补足义务) ========================================================================================= *四川阆中名城 10 7 1/29簿记建档 -- AA- 2/1-2/3 国信证券 经营投资公司 (第3-7每年末还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 浏阳经开区 9 7 1/18簿记建档 4.37% AA 1/19-1/22 恒泰长财证券 开发投资公司 (第3-7每年末还20%本金/重庆进出口信用担保公司提供担保) ========================================================================================= 黄冈城建投资 20 7 1/15簿记建档 4.08% AA 1/18-1/22 长江证券

(第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 娄底锑都投资 7.7 7 1/19簿记建档 4.83% AA 1/20-1/22 西部证券 发展公司养老产业和城市停车场建设专项债券

(第3-7每年末还20%本金/以土地使用权提供担保) ========================================================================================= 泗阳县民康 12 7 1/20簿记建档 4.94% AA 1/21-1/22 国泰君安证券 农村经济发展公司(第3-7每年末还20%本金/宿迁产业发展集团提供担保) ========================================================================================= 长沙开福 6 7 1/20簿记建档 4.20% AA 1/21-1/22 恒泰长财证券 城市建设投资 (第3-7每年末还20%本金/北京首创融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 浙江瓯海城市 17 7 1/20簿记建档 4.83% AA 1/21-1/22 东方花旗证券 建设投资公司城市停车场建设专项债券 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 衡阳交通 14 7 1/20簿记建档 4.28% AA 1/21-1/25 江海证券 建设投资 (第3-7每年末还20%本金/以自有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 郴州福城 15 7 1/21簿记建档 *4.73% AA 1/22-1/25 财富证券 高新投资 (第3-7每年末还20%本金/以评估值为27亿的土地使用权提供担保) ========================================================================================= 六盘水 20 7 1/19簿记建档 3.74% AA 1/20-1/26 华龙证券 开发投资 (第3-7每年末还20%本金/中债信用增进投资公司提供担保) 1/20-1/22(上交所)华英证券 ========================================================================================= 阿勒泰地区 7 7 1/21簿记建档 *4.85% AA 1/22-1/26 兴业证券 国资投资经营 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 遵义经济技术 6 7 1/21簿记建档 上限6.20% AA 1/22-1/26 中信建投证券 开发区投资建设公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 襄阳经济技术 11 7 1/22簿记建档 *4.62% AA 1/25-1/26 广州证券 开发区投资建设公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 普兰店市 15 7 1/22簿记建档 上限5.00% AA 1/25-1/26 广发证券 建设投资 (第3-7每年末还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) 东方花旗证券 ========================================================================================= 丹阳投资集团 16 7 1/22簿记建档 上限5.00% AA 1/25-1/27 海通证券

(第3-7每年末还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 温州城市建设 10 7 1/22簿记建档 上限4.80% AA+ 1/25-1/27 申万宏源证券 投资集团城市停车场专项债券 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 长沙芙蓉 25 7 1/25簿记建档 *上限4.50% AA 1/26-1/27 恒泰长财证券 城建投资 (第3-7每年末还20%本金/中证信用增进公司提供担保) ========================================================================================= 大理海东 5 7 1/22簿记建档 上限6.69% AA- 1/25-1/28 申万宏源证券 开发投资 (第3-7每年末还20%本金/大理经济开发投资集团提供担保) ========================================================================================= 广州地铁集团 25 永续 1/25簿记建档 *上限4.31% AAA 1/26-1/28 海通证券

(可追加至多15亿元/每3年重置一次票面利率) 广州证券 ========================================================================================= 宁乡经济技术 15 7 1/26簿记建档 -- AA 1/27-1/28 财富证券 开发区建设投资 (第3-7每年末还20%本金/中债信用增进投资提供担保) ========================================================================================= 吉林城市 21.5 7 1/26簿记建档 -- AA+ 1/27-1/28 平安证券 建设控股集团 (第3-7每年末还20%本金/中证信用增进公司提供担保) 长城证券 ========================================================================================= 岳阳城市建设 21 10 1/26簿记建档 -- AA 1/27-1/28 东方花旗证券 投资城市地下综合管廊建设专项债券 (第3-10年末每年末还7.5%-15%不等本金) ========================================================================================= 高密市国有 15 7 1/25簿记建档 *区间6.9%-7.9% AA 1/26-1/29 申万宏源证券 资产经营投资公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 北京首都公路 12 12 1/26簿记建档 -- AAA 1/27-1/29 海通证券 发展集团 (第3、6、9年末分别附发行人调整票面利率选择权、发行人转售权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 瑞安国有 4.5 7 1/26簿记建档 -- AA 1/27-1/29 上海证券 资产投资集团 (第3-7每年末还20%本金/温州市交通投资集团担保) 国开证券 ========================================================================================= 吉安井冈山 8.5 7 1/26簿记建档 上限6.20% AA 1/27-1/29 申万宏源证券 开发区金庐陵经济发展公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 长沙市雨花 至多14 7 1/27簿记建档 -- AA 1/28-1/29 财富证券 城市建设投资集团 (第3-7每年末还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 浙江富春 15 7 1/26簿记建档 -- AA 1/27-2/1 东北证券 山居集团 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 泸州兴阳 10 7 1/27簿记建档 -- AA 1/28-2/1 华英证券 投资集团 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 上饶市国有资产 11.8 7 1/28簿记建档 -- AA 1/29-2/1 恒泰长财证券 经营公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 六盘水市保障房 22 7 1/28簿记建档 -- AA 1/29-2/1 五矿证券 开发投资公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 平潭综合实验区 15 7 1/28簿记建档 -- AA 1/29-2/2 国开证券 交通投资集团 (第3-7每年末还20%本金/中债信用增进投资公司提供担保) ========================================================================================= 贵阳观山湖 25 7 1/27簿记建档 -- AA 1/28-2/3 湘财证券 建设投资公司 (第3-7每年末还20%本金) =========================================================================================

以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 通辽城市 12 4 1/21簿记建档 *4.58% AA 1/22-1/26 恒泰长财证券 投资集团 (附第3年末投资者回售选择权/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================== 诸暨市经济 8 4 1/25簿记建档 *上限5.80% AA 1/26-1/28 中信建投证券 开发总公司 (第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 重庆合川工业 5 4 1/28簿记建档 -- AA 1/29-2/1 华泰联合证券 投资集团 (附第3年末投资者回售选择权) ========================================================================================== 西安投资控股 4 4 1/28簿记建档 -- AA 1/29-2/2 海通证券

(第3年期末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 神木县国有 8 4 推迟发行 -- AA+ -- 银河证券 资产运营 (附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)