金属期市：伦铜有望录得10月来最大单周涨幅，受刺激政策预期影响

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
此外，铜的采购量回升也是支撑铜价因素之一，因炼厂赶在下月农历春节之前增加库存。但预计这个影响力不会持久。
“由于春节将至，需求将从1月底萎缩，这就是第一季铜价将下滑的原因，”英国商品研究所(CRU)在北京的铜业分析师李春兰说。
不过，她说，需求和价格预计将在旺季第二季复苏，因中国今年的整体铜消费量将上升。
CRU预计中国今年铜需求增长率将从去年的2.3%上升至2.8%。预计第一季现货铜均价为每吨4,376美元，今年均价将上升至4,603美元。
0708 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.2%，报4,437美元，守住上日的1.6%涨幅。周线料将上涨2.5%，为10月9日以来最大单周涨幅。
上海期交所主力期铜 收高0.5%，报35,190元人民币。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/李婷仪 审校 王洋/白云)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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