金属期市：伦铜有望录得10月来最大单周涨幅，受刺激政策预期影响

此外，铜的采购量回升也是支撑铜价因素之一，因炼厂赶在下月农历春节之前增加库存。但预计这个影响力不会持久。

“由于春节将至，需求将从1月底萎缩，这就是第一季铜价将下滑的原因，”英国商品研究所(CRU)在北京的铜业分析师李春兰说。

不过，她说，需求和价格预计将在旺季第二季复苏，因中国今年的整体铜消费量将上升。

CRU预计中国今年铜需求增长率将从去年的2.3%上升至2.8%。预计第一季现货铜均价为每吨4,376美元，今年均价将上升至4,603美元。

0708 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.2%，报4,437美元，守住上日的1.6%涨幅。周线料将上涨2.5%，为10月9日以来最大单周涨幅。

上海期交所主力期铜 收高0.5%，报35,190元人民币。(完)

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