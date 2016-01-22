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市场报道 | 2016年 1月 22日 星期五 16:39 BJT

全球贵金属：1月21日SPDR黄金持仓增0.27%，iShares白银持仓降0.64%

路透1月22日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三增加0.27%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量下降0.64%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 21,286,838.2 1月21日 21,229,449.2 1月20日 57,389.0 0.27%

iShares 311,606,161.1 1月21日 313,606,444.7 1月20日 -2,000,283.6 -0.64% (完) (编译 刘秀红；审校 戴素萍)

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