欧元债市：南欧国家公债收益率走低，受ECB宽松政策预期之助

“避险情绪总体来看有所调整，”DZ Bank策略师Christian Lenk表示。“我们现在见到的是一种感到释然后的反弹，因欧洲央行暗示其将作为后盾。”

葡萄牙10年期公债收益率(殖利率) 跌至2.81%，从周四触及的六个月新高3%跌去近20个基点。

**欧洲央行有望祭出宽松举措**

有关欧洲央行将祭出刺激举措的预期也使两年 和五年期德国公债 收益率分别降至历史低点-0.456%和-0.246%。

经济成长和通胀前景日益黯淡，将迫使欧洲央行在3月评估其政策，央行总裁德拉吉周四发出明确信号，未来几个月可能祭出更多宽松举措。

货币市场反映出，欧洲央行3月会议下调存款利率10个基点的机率大约为80%。

油价周五大涨5%，重回30美元以上。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]