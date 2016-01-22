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亚洲 | 2016年 1月 22日 星期五 17:26 BJT

俄罗斯经济：政府维持宏观经济稳定的能力面临考验--央行总裁

路透莫斯科1月22日 - 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)周五表示，在当前充满挑战的市场环境下，维持宏观经济稳定的能力是俄政府面临的考验，政府要作出困难但却必要的决策。

纳比乌里娜还补充称，当前市场环境要求快速的反应和调整。俄罗斯央行拥有保护金融稳定免受威胁的全部工具。（完）

(编译 高琦 审校 白云)

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