亚洲橡胶：TOCOM期胶大涨3.1%，追随日股走高

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
“日经指数意外大幅上扬，促使橡胶投资者快速出脱空仓，”东京的一位交易员说。
上海期交所5月期胶合约 涨155元，收报每吨10,385元人民币。
“技术面来看，胶市后市偏多，因胶价已从过去几周的跌势中反弹，但基本面仍偏空，因围绕中国经济的忧虑挥之不去，”前述东京交易员说，其并指出，下周市场方向将取决于新的7月期胶合约价格。
1月期胶合约将在周一到期，新的7月合约将从周一夜间时段开始交易。
新加坡商品交易所(SICOM)2月期胶合约 最新上涨1.2美分，报每公斤110.0美分。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 李婷仪/白云/于春红; )
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。