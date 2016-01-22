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亚洲 | 2016年 1月 22日 星期五 17:42 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶大涨3.1%，追随日股走高

“日经指数意外大幅上扬，促使橡胶投资者快速出脱空仓，”东京的一位交易员说。

上海期交所5月期胶合约 涨155元，收报每吨10,385元人民币。

“技术面来看，胶市后市偏多，因胶价已从过去几周的跌势中反弹，但基本面仍偏空，因围绕中国经济的忧虑挥之不去，”前述东京交易员说，其并指出，下周市场方向将取决于新的7月期胶合约价格。

1月期胶合约将在周一到期，新的7月合约将从周一夜间时段开始交易。

新加坡商品交易所(SICOM)2月期胶合约 最新上涨1.2美分，报每公斤110.0美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 李婷仪/白云/于春红; )

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