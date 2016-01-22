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亚洲 | 2016年 1月 22日 星期五 17:47 BJT

《全球汇市》欧洲和日本央行放松政策的预期升温，带动美元走坚

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0842 1.0872 -0.28 -0.17 1.0860

美元/日圆 118.16 117.68 +0.41 -1.78 120.30

欧元/日圆 128.18 127.95 +0.18 -1.76 130.47

美元/瑞郎 1.0087 1.0069 +0.18 +0.69 1.0018

英镑/美元 1.4278 1.4217 +0.43 -3.12 1.4738

美元/加元 1.4205 1.4261 -0.39 +2.64 1.3839

美元/离岸人民币 6.6028 6.6015 +0.02 +0.53 6.5680

澳元/美元 0.7011 0.6996 +0.21 -3.63 0.7275

新西兰元/美元 0.6492 0.6524 -0.49 -4.88 0.6825

欧元/瑞郎 1.0942 1.0952 -0.09 +0.51 1.0886

欧元/英镑 0.7592 0.7646 -0.71 +3.05 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.2667 9.3070 -0.43 +1.05 9.1705

美元/挪威克朗 8.7378 8.7823 -0.51 -1.15 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王洋/刘秀红/王颖；审校 于春红/白云/高琦)

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