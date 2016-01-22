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亚洲 | 2016年 1月 22日 星期五 18:18 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减53.5亿台币，终止连二周净增

路透台北1月22日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减53.5亿台币，终止连二周净增，央行存单未到期
余额为7兆(万亿)    4,433.6亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增170.5亿台币。
   
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看   
        
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)          增加/减少(
                                          亿)
   1/18        554.5                 563         8.50
   1/19          494                 494         0.00
   1/20     4,535.50            4,492.50       -43.00
   1/21     1,281.20            1,279.20        -2.00
   1/22        5,693               5,676       -17.00
 总计      12,558.20           12,504.70        -53.5
   
   日期  91天期发行   182天期发行量(亿)
         量(亿)       
   1/18           45                   6
   1/19           23                   5
   1/20            9                   2
   1/21           40                   5
   1/22           43                   5
                 160                  23
 (完)        

 (记者 罗两莎 ；审校)

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