重温稿--台湾货币市场：短率高位小幅上扬，月底调度审慎以对

* 月底多缺不一，拆款利率略见上扬 * 下周交割因子较多，短率仍有调高机会 * 短票与RP利率都小幅上调 记者 董永年 路透台北1月22日 - 台湾银行间短率高位周五小幅上扬。交易人士指出，在农历年关资金需求以及外资汇 出等多重因素影响下，市场多缺不一，但拆入方只要满足拆出方的条件，也不至于调度无门。 展望下周，银行交易人士表示，由于月底可能有国库借款、美元债与国库券陆续交割，再加上周一是尾牙 ，以及银行提领新钞等紧缩因子交互影响，预料短率还有持续上扬的空间。 〞下周应该会小紧吧，月底到了啊。〞一位大型银行交易人士说。 另一大型公股银行交易员表示，今日拆款利率仍小幅走高。从往来银行状况判断，资金多缺不一，不会调 不到钱。 一大型票券商交易主管则称，对下周交割的状况要谨慎看待，目前银行大多只愿意拆出短钱，能提供跨月 拆款的家数仅约4-5家。 下周紧缩因子有:周一HSBC Bank plc美元债交割，金额2.5亿；周三Natixis SA美元债交割，金额2.38亿 ；周三182天期国库券交割，预定金额300亿台币。 因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，周四通货发行数来到1.9 51兆(万亿)，较1日约增加1,460.86亿。 本地时间 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.232% 0.232% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.210-0.330% 0.210-0.320% --一周拆款利率区间 0.230-0.380% 0.230-0.380% --两周拆款利率区间 0.350-0.400% 0.260-0.400% **发票量增加** 在短票市场方面，大型票券交易商指出，今日发票量例行增加，由于前一天已预先框好，纵然大型金融机 构没有开门，但也能顺利调平。 大型票券商交易商表示，这两天短票成交利率高点见到0.39%，交易对象为对利率有所要求的劳退基金， 这也显示银行端对于买票的需求不高。 〞成交利率有上来0.5基点，今天发行量比较大。〞一大型票券商交易商说。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.378%，前日0.371%； 上日区间在0.30-0.39%，前日0.30-0.41%；上日成交量73.94亿台币，前日77.22亿台币。60天期上日的平均利 率在0.380%，前日在0.374%，上日区间0.30-0.39%，与前日相同；上日成交61.48亿台币，前日73.37亿台币。 今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交利率在0.33-0.35%。年关后的成交利率则在 0.35-0.38%，部分高见0.39%。 台湾央行周五称，共发行5,676亿台币定存单。与今日到期金额5,693.0亿台币相较，存单发行余额减17亿 台币。 下周中央银行定存单到期总额为1兆3,119亿台币，到期分布为：周一2,736亿；周二5,615.5亿；周三2,32 9.5亿；周四2,427亿以及周五11亿台币。 拆款中心资料 显示，周五的超额准备为219亿台币，累积至周日超额准备为4,921亿台币、加计前期 1%的超额准备为8,165亿台币。 **RP利率走高** 债券附买回(RP)市场方面，交易商表示，今日资金状况略见好转，除到单续外，有外商银行甚至提供新钱 可承做。不过市场预料下周月底效应将更加明显，使得利率有所提高。 一证券商交易员并指出，下周接近月底，周一又是尾牙，再加上陆续有国库券、美元债券要交割，紧缩因 子较多，因此RP利率可能还会走高。 〞今天好一点，下周应该也不好调。〞一大型票券商交易员说。 今天证券商农历年前公债的附买回利率成交区间落在0.35-0.37%，上日在0.34-0.35%，年后在0.35-0.37% ，银行端农历年前在0.35-0.38%，年后在0.37-0.40%；农历年前公司债RP主要成交在0.40-0.45%，年后成交靠 向区间上缘。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率也走高；短天期公债附买回利率区间落在0.25-0.35%，上日 在0.25-0.33%；短天期公司债附买回利率区间大致在0.33-0.39%，上日0.33-0.38%。跨年成交仍少。(完) (审校 曾祥进)