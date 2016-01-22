欧元/美元：尽管昨日短暂跌穿1.0800美元，但欧元迅速恢复走升态势。关键阻力位仍在略低于1.1000的区域，此区域有100日和200日移动均线切入位。这仍将是汇价进一步上探1.1200美元的关键障碍。主要支撑位仍在接近1.0600的区域，这里有在2000年10月所及纪录低位拉出的趋势线支撑位0.8220美元。