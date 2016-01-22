国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透伦敦1月22日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：尽管昨日短暂跌穿1.0800美元，但欧元迅速恢复走升态势。关键阻力位仍在略低于1.1000的区域，此区域有100日和200日移动均线切入位。这仍将是汇价进一步上探1.1200美元的关键障碍。主要支撑位仍在接近1.0600的区域，这里有在2000年10月所及纪录低位拉出的趋势线支撑位0.8220美元。
美元/日圆：终于探及116.00，从此引发反弹。而118.25日圆仍是顶部所在，汇价仍有可能进一步下探115.50日圆，该水平为2014年12月以来的关键支撑位。
欧元/英镑：在略高于0.7750区域上方遭遇一定阻力，表明我们有可能看到汇价回落至0.7500区域。而在0.7500英镑上方，汇价仍可能重返200周移动均线切入位0.7900。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0842 1.0872 -0.28 -0.17 1.0860
美元/日圆 118.16 117.68 +0.41 -1.78 120.30
欧元/日圆 128.18 127.95 +0.18 -1.76 130.47
美元/瑞郎 1.0087 1.0069 +0.18 +0.69 1.0018
英镑/美元 1.4278 1.4217 +0.43 -3.12 1.4738
美元/加元 1.4205 1.4261 -0.39 +2.64 1.3839
美元/离岸人民币 6.6028 6.6015 +0.02 +0.53 6.5680
澳元/美元 0.7011 0.6996 +0.21 -3.63 0.7275
新西兰元/美元 0.6492 0.6524 -0.49 -4.88 0.6825
欧元/瑞郎 1.0942 1.0952 -0.09 +0.51 1.0886
欧元/英镑 0.7592 0.7646 -0.71 +3.05 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.2667 9.3070 -0.43 +1.05 9.1705
美元/挪威克朗 8.7378 8.7823 -0.51 -1.15 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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