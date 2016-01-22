更新版1-朝鲜称扣留了一名采取“敌对行为”的美国大学生

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
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路透首尔1月22日（记者 James Pearson/Ju-min Park） - 朝鲜周五称，扣留了一名对朝鲜采取“敌对行为”、试图“破坏国家统一”的美国大学生；这是外界所知的第三名被朝鲜扣留的西方公民。
朝中社指出，Otto Frederick Warmbier以游客身份入境，“被发现采取针对朝鲜的敌对行为”，这种行为“被美国政府所容忍和操纵”。
总部设在中国的青年先锋旅游公司(Young Pioneer Tours)的Gareth Johnson称，21岁的弗吉尼亚大学学生Warmbier是其朝鲜旅行团的一名团员，1月2日被扣留。
美国驻首尔大使馆一名官员表示知晓有美国大学生被扣留。美国国务院没有立即发表评论。
“我们与Otto的家人、美国国务院和瑞典驻平壤大使馆保持联系，正在尽一切努力让他获释，”Johnson对路透说道。
朝中社称，Warmbier入境的目的是“破坏朝鲜统一”。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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