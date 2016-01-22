国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近三个月新低，Lotte敲定长单合约

交易商表示，印度石油和天然气公司(ONGC)则向日本Petro-Diamond售出3.45万吨的石脑油，船期为2月10-11日，每吨较中东离岸价格(FOB)升水约10美元。

自今年伊始以来，石脑油人气大都疲弱。

在新加坡现货市场，托克(Trafigura)卖出一批3月下半月石脑油船货给Socar，价格为每吨326.50美元，为今日唯一一笔交易。(完)

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