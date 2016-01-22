马来西亚期市：棕榈油期货反弹，受空头回补和产量下降预期推动

“(下周一)公众假期前出现长周末回补买盘，”吉隆坡一交易商表示，并称对于未来几个月产量下降的预期，可能也帮助提振棕榈油价格。

“2月产量下降将更加明显，...在今年第一季出现产量改善的迹象前，棕榈油价格将维持在2,400马币上方，”另一交易商称。

未来几个月马来西亚棕榈油产量料下降，因受季节性下降趋势及厄尔尼诺(圣婴)现象带来的乾旱天气影响。马来西亚是全球第二大棕榈油生产国。

一政府机构周二在吉隆坡举行的会议上预计，2016年马来西亚毛棕榈油产量将为2,010万吨，略高于去年的1,996万吨，而另一主要分析师预计，毛棕榈油产量将略降至1,980万吨。

美国3月豆油合约 涨1.2%，大连5月豆油合约 升0.6%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/于春红; 审校 李婷仪/王洋)