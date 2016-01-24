重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(1月18日-22日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周下跌0.1%，周内走势平稳，波动仅几十个点子。客盘仍以购汇为主，但与前两周相比交易量已有所回落，恐慌性购汇不再。由于市场平静，一些机构自营盘亦出现减仓。市场领会监管层意图，料春节前平稳将持续。离岸人民币 由于流动性紧张，波动亦大幅降低，两地点差维持在300点左右。虽人民币贬值预期依旧，汇市走势仍在监管层的掌控之中。 公开市场操作: --外汇占款大降、年度缴税，以及将开始的CNH缴存准等影响本周集中发酵，中国央行除在公开市场放巨量进行逆回购外，当周两次SLO和MLF，伴以SLF多管齐下，加上国库现金定存招标，单周净投放资金逾1.3万亿人民币，按需足额提供流动性支持态度坚决。

业内人士认为，在汇率问题未解决情况下，央行上述举措料意在最大限度地延迟降准时点。考虑春节前例来是资金备付高峰期，若流动性紧张蔓延至股市引发金融风险担忧，仍不排除降准现身；惟央行连环动作后，这种可能性进一步下降。

债市: --中国银行间债市当周现券收益率先涨后跌。在外汇占款大降、年度缴税，以及CNH缴存准等共同影响下，市场资金骤然趋紧，从而导致收益率反弹；但在央行接连“红包雨”的支援下，流动性有所改善，买盘重新浮现，收益率回落。交易员认为，市场买气有所恢复但仍偏谨慎，春节前市场料整体盘整；不过时点因素过后，鉴于基本面持续疲弱，交易户和配置盘仍存买入动力。

票据: --中国票据市场当周转贴利率上扬，因资金紧张叠加风险事件影响，导致卖压大增。后半段价格虽有回落，但仍较此前一周水平至少上涨30-40个基点(bp)。央行多渠道放水后资金紧势有所缓和，但春节前预期依旧谨慎，预计节前转贴价格上涨可能大于下跌。

股市: --中国股市沪综指 当周在去年8月创出的低点2,850点附近反复争夺，盘中一度跌破此点位，但最终全周小涨0.54%。全球金融市场动荡致投资者情绪紧张，持股信心不稳，场内观望氛围浓厚，成交量出现萎缩。目前大盘寻底过程尚未结束，短期内沪综指可能再次试探2,850点附近的支撑力度。