东南亚股市：上涨并摆脱两日跌势，随油价反弹

菲律宾股市本周下跌3.7%，越南股市本周则跌3.8%。

在马来西亚股市，银行股因看好流动性前景而上涨。CIMB Group Holdings 股价劲升4.6%，表现突出。

马来西亚央行在声明中称，将法定存款准备金率由4%降至3.5%，2月1日起生效。

马来西亚证交所称，外资买超1.17亿马币(2,725万美元)，为12天以来首次买超。市场周一将休市，周二恢复交易。

多数东南亚股市为连续第三周下跌，因有一波避险心态且油价挫跌。

涨跌 当日 今年以来 2015年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 311.94 7.09 +2.32 -6.27 332.82

新加坡 2577.09 44.39 +1.75 -10.60 2882.73

马来西亚 1625.21 24.29 +1.52 -3.98 1692.51

泰国 1268.03 22.42 +1.80 -1.55 1288.02

印尼 4456.74 42.62 +0.97 -2.97 4593.01

菲律宾 6208.05 123.77 +2.03 -10.70 6952.08

越南 522.24 0.36 +0.07 -9.81 579.03

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 加拿大股市报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数