东南亚股市：上涨并摆脱两日跌势，随油价反弹

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
菲律宾股市本周下跌3.7%，越南股市本周则跌3.8%。
在马来西亚股市，银行股因看好流动性前景而上涨。CIMB Group Holdings 股价劲升4.6%，表现突出。
马来西亚央行在声明中称，将法定存款准备金率由4%降至3.5%，2月1日起生效。
马来西亚证交所称，外资买超1.17亿马币(2,725万美元)，为12天以来首次买超。市场周一将休市，周二恢复交易。
多数东南亚股市为连续第三周下跌，因有一波避险心态且油价挫跌。
涨跌 当日 今年以来 2015年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 311.94 7.09 +2.32 -6.27 332.82
新加坡 2577.09 44.39 +1.75 -10.60 2882.73
马来西亚 1625.21 24.29 +1.52 -3.98 1692.51
泰国 1268.03 22.42 +1.80 -1.55 1288.02
印尼 4456.74 42.62 +0.97 -2.97 4593.01
菲律宾 6208.05 123.77 +2.03 -10.70 6952.08
越南 522.24 0.36 +0.07 -9.81 579.03
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 李婷仪/戴素萍 审校 龚芳)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。