国际油市：亚洲柴油价差小幅改善，但仍接近六个月低位

路透新加坡1月22日 - 产业消息人士表示，亚洲柴油价差周五小幅改善，但仍为个位数，且接近六个月低位，反映出对该工业用燃料的需求疲弱。

路透数据显示，柴油价差扩大0.58美元，至每桶较迪拜原油高出7.96美元。

交易商表示，越南Petrolimex从马来西亚和泰国买进两批船货，各为3.5万吨，每桶较新加坡报价升水约0.30美元。船期则分别为2月5-10日和2月15-20日。

供应依然充沛，马来西亚的Petronas和印度的Essar Oil均拟出售2月交货的柴油和航煤船货。

新加坡现货交易方面，有三笔柴油和零笔航煤交易。

道达尔向BP买进15万桶含硫500ppm柴油，船期为2月17日至21日，每桶较2月16日至22日新加坡平均报价升水0.80美元。

壳牌向永顺油品(Winson Oil)买进15万桶含硫500ppm柴油，船期为2月8日至12日，每桶较2月4日至12日新加坡平均报价贴水0.90美元。

道达尔向中国石油买进15万桶含硫500ppm柴油，船期为2月7日至11日，每桶较2月10日至16日新加坡平均报价贴水0.90美元。(完)

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