国际油市：亚洲柴油价差小幅改善，但仍接近六个月低位

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透新加坡1月22日 - 产业消息人士表示，亚洲柴油价差周五小幅改善，但仍为个位数，且接近六个月低位，反映出对该工业用燃料的需求疲弱。
路透数据显示，柴油价差扩大0.58美元，至每桶较迪拜原油高出7.96美元。
交易商表示，越南Petrolimex从马来西亚和泰国买进两批船货，各为3.5万吨，每桶较新加坡报价升水约0.30美元。船期则分别为2月5-10日和2月15-20日。
供应依然充沛，马来西亚的Petronas和印度的Essar Oil均拟出售2月交货的柴油和航煤船货。
新加坡现货交易方面，有三笔柴油和零笔航煤交易。
道达尔向BP买进15万桶含硫500ppm柴油，船期为2月17日至21日，每桶较2月16日至22日新加坡平均报价升水0.80美元。
壳牌向永顺油品(Winson Oil)买进15万桶含硫500ppm柴油，船期为2月8日至12日，每桶较2月4日至12日新加坡平均报价贴水0.90美元。
道达尔向中国石油买进15万桶含硫500ppm柴油，船期为2月7日至11日，每桶较2月10日至16日新加坡平均报价贴水0.90美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
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