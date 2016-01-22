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亚洲 | 2016年 1月 22日 星期五 19:52 BJT

欧元区经济：可能在上半年因油价低迷而出现通缩--ECB执委诺沃特尼

路透维也纳1月22日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周五称，由于油价低迷，欧元区今年上半年可能在某几个月中出现通缩。

诺沃特尼说，市场与中国经济不确定性有关的崩盘太过头了，他说中国当局的行为过于宏大。(完) (编译 李婷仪 审校　戴素萍)

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