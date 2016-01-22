国际油市：380cst燃料油升水持稳，供给与需求均畅旺

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透新加坡1月22日 - 亚洲燃料油价格周五持续获得支撑，交易商指称，船用燃料油需求强劲，且新加坡市场燃料油库存均衡。
根据估算约有500万吨燃料油于1月流入新加坡，交易商指出，当前油量水位有助于支撑市场。
“未见燃料油在市场被贱价出售，”一名新加坡交易商指出。
新加坡国际企业发展局(IES)周四数据显示，燃料油库存仍几近持平，仅略降1.3万桶至2,080万桶。
“码头交货价格亦有助于支撑盘势，因供应商伺机利用每吨约5-6美元的升水，”另一名交易商指出。
在新加坡报价窗口，船货交易再度一片沉寂，180cst或380cst均未见成交或卖盘报价。
380cst燃料油估价仍相对持稳于上日水准，近月跨月价差略微缩窄至较新加坡报价每吨升水0.25美元，现货升水则较新加坡报价每吨略升至1.19美元。
380cst燃料油近月跨月价差本周收低；现货价差则收高0.39美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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