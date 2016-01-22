欧洲汇市：英镑跌势暂缓，因油价回升且欧洲央行暗示或放宽政策

路透伦敦1月22日 - 英镑周五上涨，因油价跌势暂竭使市场缓和下来，且欧洲央行暗示可能在3月放宽货币政策，投资者的风险意愿上升。

英国周五公布的数据有好有坏，12月英国政府借款急剧下降，但零售销售遭遇逾六年来的最大同比降幅，导致英镑短暂下跌。但之后英镑 回升到1.43美元以上，至1.4346美元，日内上扬1%。英镑本周稍早触及七年低位1.4080美元。

欧元兑英镑 下挫1.6%，至0.7533欧元，低于周三触及的一年高位0.7756英镑。欧元在周四下午开始走软，因欧洲央行总裁德拉吉暗示央行在3月会议上可能进一步放宽货币政策。

三菱东京日联银行市场汇市分析师Lee Hardman表示，今年开局市场大幅震荡，德拉吉的讲话帮助市场缓和下来。他说，这扶助英镑回稳。最近英镑在风险厌恶情绪高涨时走低，因投资者转向日圆和欧元。

“英镑正在反弹，它在今年头两周表现很差，”他说，“英国零售销售数据(不佳)，未能扶助英镑。英国个人消费仍然是英国经济的最强劲的部份。”