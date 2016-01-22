欧元债市：通胀预期降至ECB实施QE来最低，短期德债收益率触及纪录低位

* “五年、五年远期”损益平衡通胀率降至2015年2月来最低水准

* 德国两年期和五年期公债收益率触及纪录低点

* 欧洲央行预料最早在3月进一步放宽政策

路透伦敦1月22日 - 欧元区长期通胀预期周五降至欧洲央行(ECB)印钞计划开始以来的最低水准，该央行现暗示将可能进一步放宽货币政策。

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，在油价下跌和中国经济放缓的情况下，欧洲央行将在3月会议上检讨货币政策。德拉吉的讲话带动短期德债收益率降至纪录低点，股市上扬。

通胀预期下降暗示，尽管德拉吉的言论带动金融市场可能走高，但这良好气氛没有很快传送到实际经济的迹象。

反映市场在2021年对2026年欧元区通胀预期的“五年、五年远期”损益平衡通胀率 降至1.5621%，此为2015年2月来最低水准。

“五年、五年远期”损益平衡通胀率自12月初触及的高位下跌了近25个基点，因油价不断下跌，拉低通胀预期。

“这是欧洲央行在现阶段无法令通胀预期受控的证明，”Natixis固定收益策略师Cyril Regnat说。但他说，市场可能反应过度，且如果油价反弹，通胀预期可能上升。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周五称，由于油价低迷，欧元区今年上半年可能在某几个月中出现通缩。

货币市场反映出，欧洲央行3月会议下调存款利率10个基点的机率大约为80%。分析师也预计，欧洲央行将扩大其每月600亿欧元购债计划，该计划原定延长至至少2017年3月。

欧元区二线国家公债价格得到喘息，因对欧洲央行将进一步放宽政策的预期抵销对意大利和葡萄牙银行的担忧。近几周对意葡两国银行业的忧虑使南欧公债收益率升至数月高位。

葡萄牙10年期公债 收益率跌5个基点，报2.84%，较周四触及的六个月高位下滑16个基点。

希腊10年期公债 收益率骤降56个基点，至9.55%。西班牙和意大利公债收益率仍上涨1-2个基点，分别报1.74%和1.58%。

对欧洲央行进一步刺激经济举措出台的预期使两年期德债 收益率降至纪录低位负0.456%，五年期德债 收益率降至纪录低点负0.246%。

德债收益率 上涨，因油价劲升逾5%和欧股 大涨，削弱对避险资产的需求。