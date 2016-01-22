芝加哥期市：CBOT大豆期货收跌，因预报南美天气将有利当地作物生长

路透芝加哥1月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收跌，在交易日开盘上涨后走低，交易商说，因天气预报巴西和阿根廷主要种植区将迎来有利作物生长的降水。

但大豆价格跌幅受限，因当指标CBOT-3月大豆合约接近其50日移动均线时，大豆市场寻获技术性支撑。

豆油期货上涨，和原油市场一起走坚。

豆粕收低，交易商称，受助于出脱豆粕多头头寸/豆油空头头寸的套利交易。

3月大豆合约 收跌2美分，报每蒲式耳8.76-1/2美元。

3月豆粕合约 收跌3.7美元，报每短吨268.5美元。3月豆油合约 收高0.56美分，报30.50美分。

本周，大豆期货 跌0.3%，豆粕 下滑0.8%，豆油 劲升3%。

今日CBOT大豆预估成交量为156,753口，豆粕为81,221口，豆油为105,857口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)