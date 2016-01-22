芝加哥期市：CBOT大豆期货收跌，因预报南美天气将有利当地作物生长

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
路透芝加哥1月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收跌，在交易日开盘上涨后走低，交易商说，因天气预报巴西和阿根廷主要种植区将迎来有利作物生长的降水。
但大豆价格跌幅受限，因当指标CBOT-3月大豆合约接近其50日移动均线时，大豆市场寻获技术性支撑。
豆油期货上涨，和原油市场一起走坚。
豆粕收低，交易商称，受助于出脱豆粕多头头寸/豆油空头头寸的套利交易。
3月大豆合约 收跌2美分，报每蒲式耳8.76-1/2美元。
3月豆粕合约 收跌3.7美元，报每短吨268.5美元。3月豆油合约 收高0.56美分，报30.50美分。
本周，大豆期货 跌0.3%，豆粕 下滑0.8%，豆油 劲升3%。
今日CBOT大豆预估成交量为156,753口，豆粕为81,221口，豆油为105,857口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%