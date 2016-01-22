芝加哥期市：CBOT玉米期货升至一个月高位，因美国出口销售强劲

路透芝加哥1月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，收在一个月最高水准，在美国农业部公布上周玉米出口销售量为11月来最大后，玉米延续涨势。

玉米本周录得约1.9%的涨幅，连升第二周，为10月来首次连续两周上升。在玉米价格走坚之际，投资者出脱空头头寸，CME Group数据显示，未平仓合约降至1月8日来最低水准。

交易商说，南美玉米价格不断上升，造成一些国际买家转而买入美国玉米。美国农业部表示，上周出口销售美国玉米总计115.7万吨，高于分析师预计的60-90万吨。

在美国农业部数据公布后，交投最活跃的CBOT-3月玉米 触及3.71-1/2美元日内高位。不过，该合约未能升穿周四的日内高位3.72美元，而周五结算价为3.70-1/4美元，此为12月21日来最高，日内上涨3-1/4美分。

今日CBOT玉米期货成交量预计为257,585口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)