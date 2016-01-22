美国债市：公债价格下跌，受累于原油和股市大涨

* 欧洲央行总裁德拉吉暗示可能推出更多刺激措施扶助欧元区

* 美国制造业和楼市数据良好，加重公债的压力

* 在美联储政策会议前，债市跌势料将放缓

路透纽约1月22日 - 美国公债价格周五下跌，油价急升和股市走坚引发对避险美国公债的新一轮卖盘。对全球经济放缓和原油供应过剩的担忧近期拖累油价大跌和股市急挫。

指标公债收益率从周三触及的三个半月低位进一步反弹，因美股跳涨和美国原油再次大幅上涨。公债收益率从三日高位回落，但周线勉力收高。

油价和美股连涨第二日，因欧洲央行总裁德拉吉周四暗示，欧洲央行对推出更多刺激计划，以应对欧元区成长疲弱和低通胀持开放态度。

“本周稍早基调非常利空。风险资产超卖，而避险资产超买。”John Hancock Asset Management公债交易部主管Mike Lorizio说。

强于预期的美国12月制造业数据和12月成屋销售上涨14.7%的报告，也缓解对经济的悲观情绪，且降低对美联储就算在2016年加息，加息也不会超过一次的押注。

一些分析师表示，在下周二和周三美联储政策会议召开前，投资者将不愿意进一步降低持有的公债头寸。

“鉴于市场普遍的利空气氛，许多人仍对风险资产持怀疑态度，”Landesbank Baden-Wurttemberg副总裁Karl Haeling说。

指标10年期公债 价格跌9/32，收益率报2.052%，较周四尾盘上涨3个基点，从周三触及10月初来最低的1.939%反弹。

美国30年期公债 价格下滑19/32，收益率报2.825%，上涨3个基点。路透数据显示，该收益率周三触及8月24日来最低的2.711%。

两年期美债 收益率上涨4个基点，报0.869%。两年期美债对交易商对美联储政策看法出现转变反应较敏感。

美国原油 周五上涨9%，结算报价为每桶32.19美元，因一波寒潮提振取暖油需求。

美国股市周五大涨约2%，本周周线收高，为今年来首周上涨，因欧美遭遇一波寒潮，提振油价飞涨。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-08/32 (-02/32) 0.869

五年期公债 101-09/32 (-07/32) 1.478

10年期公债 101-24/32 (-10/32) 2.052