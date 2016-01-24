全球汇市：美元多仓降至10月底以来最低，日圆多仓再次增加--CFTC/路透

路透纽约1月22日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，1月19日当周汇市投机客连续第四周削减美元多头押注，使得净多仓降至10月末以来最低水平。

1月19日止当周，美元净多仓总值减至250.3亿美元，这是连续第三周净多仓低于300亿美元。前一周的美元净多仓为252.9亿美元。

油价下跌带动的金融市场波动，降低美元相对于欧元和日圆的吸引力。

美元兑日圆 1月迄今下跌1.2%，美元兑欧元 仍涨0.6%，但在今年前两周跌幅接近2%。

本周日圆净多仓共有37,653口，为2012年2月中期以来最大，前一周日圆净多仓为25,266口。

投机客亦减持欧元净空仓，降至11月初以来最低。本周欧元净空仓为137,015口，前一周为146,451口。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

1月19日当周 前一周

多头仓位 84,485 78,385

空头仓位 46,832 53,119

净仓位 37,653 25,266

欧元(125,000欧元为1口)

1月19日当周 前一周

多头仓位 69,449 63,162

空头仓位 206,464 209,613

净仓位 -137,015 -146,451

英镑(62,500英镑为1口)

1月19日当周 前一周

多头仓位 37,863 34,294

空头仓位 76,442 64,815

净仓位 -38,579 -30,521

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

1月19日当周 前一周

多头仓位 25,191 24,484

空头仓位 24,285 21,160

净仓位 906 3,324

加元(100,000加元为1口)

1月19日当周 前一周

多头仓位 33,064 38,837

空头仓位 99,450 98,051

净仓位 -66,386 -59,214

澳元(100,000澳元为1口)

1月19日当周 前一周

多头仓位 45,471 48,528

空头仓位 81,738 71,571

净仓位 -36,267 -23,043

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

1月19日当周 前一周

多头仓位 14,938 17,149

空头仓位 17,892 15,608

净仓位 -2,954 1,541