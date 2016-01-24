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市场报道 | 2016年 1月 24日 星期日 15:01 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货1月19日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年1月19日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(395,396口)

107,539 174,866 84,306 167,004 94,845 358,849 354,017 36,547 41,379

较1月12日变动(未平仓合约：增加1,219口)

-6,136 -5,567 4,927 2,667 3,601 1,458 2,961 -239 -1,742

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.2 44.2 21.3 42.2 24.0 90.8 89.5 9.2 10.5

各类交易商数量(总计为394家)

125 130 120 103 95 304 281

(完)

(编译 李爽 审校 白云)

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