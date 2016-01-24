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市场报道 | 2016年 1月 24日 星期日 15:01 BJT

CFTC报告：COMEX期铜1月19日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年1月19日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(199,011口)

68,711 112,117 23,786 92,728 43,574 185,225 179,477 13,786 19,534

较1月12日变动(未平仓合约：增加5,491口)

49 1,430 1,650 4,276 3,294 5,975 6,374 -484 -883

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.5 56.3 12.0 46.6 21.9 93.1 90.2 6.9 9.8

各类交易商数量(总计为310家)

81 151 65 55 46 172 238

(完)

(编译 李爽 审校 白云)

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