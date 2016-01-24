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市场报道 | 2016年 1月 24日 星期日 15:00 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货1月19日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年1月19日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,686,382口)

482,774 303,402 538,105 572,363 763,410 1593242 1604917 93,140 81,465

较1月12日变动(未平仓合约：减少69,850口)

-17,021 -32,889 -31,925 -17,864 -5,057 -66,810 -69,871 -3,040 21

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.6 18.0 31.9 33.9 45.3 94.5 95.2 5.5 4.8

各类交易商数量(总计为393家)

135 134 157 91 104 309 324

(完)

(编译 李爽 审校 白云)

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