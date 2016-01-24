版本:
中国
市场报道 | 2016年 1月 24日 星期日 14:59 BJT

CFTC报告：COMEX期金1月19日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年1月19日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(408,835口)

158,320 114,626 76,043 140,723 180,866 375,086 371,535 33,749 37,300

较1月12日变动(未平仓合约：增加11,270口)

-335 689 17,206 -1,498 -4,940 15,373 12,955 -4,103 -1,685

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

38.7 28.0 18.6 34.4 44.2 91.7 90.9 8.3 9.1

各类交易商数量(总计为328家)

138 115 96 47 56 231 230

(完)

(编译 李爽 审校 白云)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐