CFTC报告：COMEX期金1月19日持仓报告(表)

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年1月19日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(408,835口)
158,320 114,626 76,043 140,723 180,866 375,086 371,535 33,749 37,300
较1月12日变动(未平仓合约：增加11,270口)
-335 689 17,206 -1,498 -4,940 15,373 12,955 -4,103 -1,685
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
38.7 28.0 18.6 34.4 44.2 91.7 90.9 8.3 9.1
各类交易商数量(总计为328家)
138 115 96 47 56 231 230
(完)
(编译 李爽 审校 白云)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%