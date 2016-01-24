CFTC报告：ICE棉花期货1月19日持仓报告(表)

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水

东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。