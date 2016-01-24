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市场报道 | 2016年 1月 24日 星期日 14:58 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货1月19日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年1月19日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(187,347口)

78,179 38,920 18,595 78,446 116,940 175,220 174,455 12,127 12,892

较1月12日变动(未平仓合约：增加4,753口)

3,399 147 2,586 -1,158 2,650 4,827 5,383 -74 -630

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

41.7 20.8 9.9 41.9 62.4 93.5 93.1 6.5 6.9

各类交易商数量(总计为280家)

112 84 63 50 60 195 182

(完)

(编译 李爽 审校 白云)

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