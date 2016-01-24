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市场报道 | 2016年 1月 24日 星期日 14:57 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货1月19日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年1月19日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,390,878 口)

340,312 398,117 249,045 655,733 566,358 1245090 1213520 145,788 177,358

较1月12日变动(未平仓合约：增加2,116口)

-8,378 -33,882 12,698 2,458 20,470 6,778 -714 -4,662 2,830

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.5 28.6 17.9 47.1 40.7 89.5 87.2 10.5 12.8

各类交易商数量(总计为734家)

152 191 171 255 297 513 577

(完)

(编译 李爽 审校 白云)

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