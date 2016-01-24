CFTC报告：CBOT玉米期货1月19日持仓报告(表)

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年1月19日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,390,878 口)
340,312 398,117 249,045 655,733 566,358 1245090 1213520 145,788 177,358
较1月12日变动(未平仓合约：增加2,116口)
-8,378 -33,882 12,698 2,458 20,470 6,778 -714 -4,662 2,830
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
24.5 28.6 17.9 47.1 40.7 89.5 87.2 10.5 12.8
各类交易商数量(总计为734家)
152 191 171 255 297 513 577
(完)
(编译 李爽 审校 白云)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%