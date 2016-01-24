金砖国家：1月22日股汇市收盘纵览

路透1月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月22日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报710.66点，上涨3.22%。
中国股市：沪综指缩量收升1.3%，全球金融市场走强缓和投资者紧张情绪
中国汇市:人民币续窄幅波动微收跌，监管层意图继续主导汇市走向
香港股市:恒指收高2.9%创逾三个月来最佳单日涨幅，因全球股市反弹
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报38,031.220点，上涨0.83%。
巴西汇市：大宗商品价格上涨提振雷亚尔，但在巴西央行周三维持利率不变后，交易员仍持谨慎立场。雷亚尔兑美元 收报4.1080/05，上日收报4.1644/55。前日雷亚尔触及纪录低位。
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南非股市：收升，追随全球股市涨势。对欧洲央行进一步放宽政策的预期，提振全球股市。指标Top-40指数 收报42,952.57点，上涨3.39%；大盘综合指数 收报47,661.87点，上涨2.98%。
南非汇市:兰特兑美元上涨，受益于风险意愿改善和逢低买盘
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印度股市：收涨2%，创10月来最大单日百分比涨幅，因欧洲央行暗示采取更多刺激举措，提振全球市场，但仍连续第三周周线下滑。原油价格反弹也带来助益。BSE指数 收报24,435.66点，上涨1.98%；NSE指数 收报7,422.45点，上涨2%。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.625/67.635，上日收报68.02/68.03。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报691.4点，上涨9.38%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报367.44点，上涨10.23%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报78.024，升值5.57%；卢布兑欧元 报84.24,升值6.4%。(完)
(编译 李爽 审校 白云)