金砖国家：1月22日股汇市收盘纵览

香港股市:恒指收高2.9%创逾三个月来最佳单日涨幅，因全球股市反弹

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报38,031.220点，上涨0.83%。

巴西汇市：大宗商品价格上涨提振雷亚尔，但在巴西央行周三维持利率不变后，交易员仍持谨慎立场。雷亚尔兑美元 收报4.1080/05，上日收报4.1644/55。前日雷亚尔触及纪录低位。

南非股市：收升，追随全球股市涨势。对欧洲央行进一步放宽政策的预期，提振全球股市。指标Top-40指数 收报42,952.57点，上涨3.39%；大盘综合指数 收报47,661.87点，上涨2.98%。

印度股市：收涨2%，创10月来最大单日百分比涨幅，因欧洲央行暗示采取更多刺激举措，提振全球市场，但仍连续第三周周线下滑。原油价格反弹也带来助益。BSE指数 收报24,435.66点，上涨1.98%；NSE指数 收报7,422.45点，上涨2%。