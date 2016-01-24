重温稿-中国经济：推进新型城镇化，确定进一步化解钢铁煤炭过剩产能措施--国务院

路透北京1月24日 - 中国国务院总理李克强周五主持召开国务院常务会议，部署深入推进以人为核心的新型城镇化，更大释放内需潜力；确定进一步化解钢铁煤炭行业过剩产能的措施，促进企业脱困和产业升级。

政府网周日刊登的新闻稿显示，国务院常务会议指出，按照国家新型城镇化规划要求，抓住农民工融入城镇这一关键，通过深化改革加快推进新型城镇化，既是重大民生工程，也有利于扩大有效投资和消费，促进城乡、区域协调发展。

会议确定，一是放宽农业转移人口落户条件，探索进城落户农民对土地承包权、宅基地使用权和集体收益分配权的依法自愿有偿退出机制；二是加快城镇棚户区和危旧房改造，提高棚改货币化安置比例；三是扩大新型城镇化综合试点范围；四是完善土地、城镇住房等制度，鼓励地方利用财政资金和社会资本设立城镇化发展基金。

会议认为化解钢铁煤炭行业过剩产能是推进供给侧结构性改革的重要举措，决定推动落后产能限期退出，引导企业通过兼并重组、转型转产、搬迁改造等主动退出产能，在近几年淘汰落后钢铁产能9,000多万吨的基础上，再压减粗钢产能1-1.5亿吨，较大幅度压缩煤炭产能。