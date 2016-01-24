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市场报道 | 2016年 1月 25日 星期一 06:24 BJT

《美国重要政经日程》--1月25日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1600 - 农业部公布一周谷物及油籽出口检验报告

1600 - 财政部每周例行标售四周期国库券

1630 - 财政部每周例行宣布标售三个月期和六个月期国库券

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 徐文焰)

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