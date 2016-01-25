美国与加拿大经济指标预测--1月25日-2月1日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月25日当周
1月25日(一)
1530 美国达拉斯联储制造业活动指数 1月 -- 负20.10
1月26日(二)
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 11月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +6.1%
1400 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 11月 +0.8% +0.8%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.1% +0.1%
房价指数(较上年同期) +5.7% +5.5%
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 54.0
服务业PMI 54.0 54.3
1500 美国消费者信心指数 1月 96.5 96.5
1500 美国里奇蒙联储综合指数 1月 -- 正6
服务业指数 -- 0
1月27日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 434.5
再融资指数 -- 1,638.1
1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 50.0 49.0
新屋销售(较前月) +2.0% +4.3%
1900 美联储公布利率决议 -- 0.375% 0.25-0.5%
1月28日(四)
1230 美国建筑许可年率(万户) 12月修正值 -- 123.2
建筑许可(较前月) -- -3.9%
1330 美国耐久财(耐用品)订单 12月 -0.3% 持平
扣除运输的耐久财订单 -0.2% 持平
扣除国防的耐久财订单 -- -1.5%
扣除飞机的非国防资本财订单 -0.3% -0.3%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月23日当周 -- 29.3
四周均值(万人) -- 28.5
续请失业金人数(万人) 1月16日当周 -- 220.8
1500 美国成屋待完成销售指数 12月 -- 106.9
成屋待完成销售(较前月) +0.7% -0.9%
1月29日(五)
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 11月 +0.2% 持平
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.3% -0.2%
(较上年同期) -- -0.2%
1330 美国商品贸易收支(亿美元) 12月初值 -- 逆差605
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第四季初值 +0.8% +2.0%
最终销售 +2.0% +2.7%
消费者支出 -- +3.0%
GDP平减指数 +0.8% +1.3%
核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.2% +1.4%
个人消费支出(PCE)物价指数 持平 +1.3%
1330 美国薪资 第四季 -- +0.6%
雇佣成本指数 +0.6% +0.6%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 1月 45.0 42.9
1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 1月终值 93.0 93.3
现况指数 105.5 105.1
预期指数 84.5 85.7
2月1日当周
2月1日(一)
1330 美国实质个人支出(较前月) 12月 -- +0.3%
个人所得(较前月) +0.2% +0.3%
个人支出(经季调，较前月) +0.1% +0.3%
核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +0.4%
1430 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)(经季调) 1月 -- 47.5
1445 美国Markit制造业PMI 1月终值 -- 52.7
1500 美国建筑支出(较前月) 12月 +0.6% -0.4%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 1月 48.5 48.2
制造业投入物价分项指数 -- 33.5
制造业就业分项指数 -- 48.1
制造业新订单分项指数 -- 49.2
1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 12月 -- +1.6%
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾
已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(整理 张若琪 审校 王兴亚)