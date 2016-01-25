《中国报摘》--中国证券报1月25日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署深入推进以人为核心的新型城镇化，更大释放内需潜力；确定进一步化解钢铁煤炭行业过剩产能的措施，促进企业脱困和产业升级；在近几年淘汰落后钢铁产能9,000多万吨的基础上，再压减粗钢产能1-1.5亿吨；较大幅度压缩煤炭产能。

* 其他:

--据了解，第三批自贸区近期有望落地，尤其是内陆和“一带一路”沿线省份获批自贸区的可能性较大。

--对于近日曝出的农行 39亿票据案，中证报评论认为，票据市场资金违规流入股市仅为个案且规模有限，相应的监管措施将收紧但不会采取“一刀切”方式。目前，股票市场资金面总体平稳，应不会受到票据市场个案的较大冲击。同时，货币环境整体宽松，央行近期连续进行公开市场操作，金融体系流动性将保持合理充裕局面。

--中国银行业协会发布的《中国银行家调查报告（2015）》显示，约40%的银行家认为其所在银行今后三年的不良资产率将在1%至3%之间，说明风险管理已经成为银行业的当务之急。

--沪深交易所近日发布文件，明确公司债年报披露要求，对年报披露义务人和披露时间做出具体规定，明确了发行人及中介机构的职责，对未履行信息披露义务的相关责任人将采取自律监管措施。

--国家信息中心宏观经济形势课题组综合判断，在经济增长没有发生明显波动的情况下，2016年中国外商直接投资将保持稳步增长，预计增长6%左右。并建议进一步优化投资软环境，合理引导资金流向，加强对外投资的信息平台建设，提升企业的核心竞争。