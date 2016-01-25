《全球重要经济事件一览表》--1月25日-2月1日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月25日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
1月25日(一)
维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)经济学家会议上讲话 (1400)
柏林--德国央行委员Andreas Dombret在欧洲金融论坛新年会议上讲话 (1700)
布鲁塞尔--欧洲央行执委劳滕施莱格在欧洲议会讲话 (1730)
埃施博恩--欧洲央行总裁德拉吉在德意志交易所新年招待会上讲话 (1800)
1月26日(二)
伦敦--英国央行总裁卡尼出席英国下议院财政委员会会议(1000)。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的政策会议(至1月27日)
布拉提斯拉瓦--斯洛伐克央行公布最新季度宏观经济预估(1200)
赫尔辛基--芬兰财政部长斯图布在政府经济智库主办的记者会上讲话 (1200)
布鲁塞尔--欧盟竞争事务执委维斯塔格会晤意大利财长帕多安。
1月27日(三)
都柏林--欧洲金融论坛，演讲者包括：爱尔兰央行总裁连恩、爱尔兰总理肯尼与英国央行副总裁贝利。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会宣布利率决议，并发布声明(1900)。
惠灵顿--新西兰央行公布利率决定(2000)。
1月28日(四)
东京--日本央行货币政策会议(至1月29日)。
1月29日(五)
斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁约希尼克发表讲话，题为“瑞典央行非传统货币政策经验及未来之路”。
旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加联邦俱乐部、美银美林的年度经济预测活动(2030)。
东京--日本央行公布利率决定(0200)。
1月30日(六)
意大利都灵--意大利央行总裁维斯科在意大利金融市场协会年度会议上向银行业人士发表讲话(0730)。
2月1日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
金融市场假期一览表
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 张涛；审校 张荻)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。